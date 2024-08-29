Акцизный налог. От алкоголя в бюджет поступило 2,7 миллиарда сомов с начала года

С начала 2024 года поступления от акцизного налога на алкогольную продукцию составили 2 миллиарда 726,6 миллиона сомов, что на 292,3 миллиона сомов больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

По ее данным, 2 миллиарда 351 миллион сомов поступило от акциза на произведенную в стране алкогольную продукцию, 374,6 миллиона сомов — от акциза на продукцию, импортируемую из стран ЕАЭС.

В ГНС отметили, что увеличение поступлений связано с усилением налогового контроля за производством и оборотом алкогольной продукции и улучшением администрирования косвенных налогов.

За оборот алкогольной продукции без акцизных марок или с поддельными марками предусмотрен штраф в 65 тысяч сомов, а за оборот более 500 единиц такой продукции — лишение свободы до 5 лет.