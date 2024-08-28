Кабмин утвердил новый порядок расчета среднемесячной зарплаты для налогов

Кабинет министров утвердил новый порядок определения среднемесячной заработной платы (СМЗ) для расчета подоходного налога и страховых взносов по государственному социальному страхованию.

Постановление, вступающее в силу с 1 августа 2024 года, вводит следующие изменения:

Плательщики в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде со ставкой страховых взносов 12,25 процента будут использовать 100 процентов СМЗ для расчета подоходного налога и взносов.

Плательщики на остальной территории республики со ставкой 12,2 процента будут использовать усеченную СМЗ, которая не учитывает данные крупных предприятий, где СМЗ превышает установленный уровень более чем на 50 процентов.

Нацстаткому поручено в течение 5 дней определить и передать ГНС размер СМЗ для периода с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

ГНС опубликует информацию о размере СМЗ на своем официальном сайте.

Усеченный СМЗ — это среднемесячная заработная плата, рассчитанная без учета данных крупных предприятий, где СМЗ превышает установленный уровень более чем на 50 процентов.