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Экономика

Кабмин утвердил новый порядок расчета среднемесячной зарплаты для налогов

Кабинет министров утвердил новый порядок определения среднемесячной заработной платы (СМЗ) для расчета подоходного налога и страховых взносов по государственному социальному страхованию.

Постановление, вступающее в силу с 1 августа 2024 года, вводит следующие изменения:

  • Плательщики в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде со ставкой страховых взносов 12,25 процента будут использовать 100 процентов СМЗ для расчета подоходного налога и взносов.
  • Плательщики на остальной территории республики со ставкой 12,2 процента будут использовать усеченную СМЗ, которая не учитывает данные крупных предприятий, где СМЗ превышает установленный уровень более чем на 50 процентов.
  • Нацстаткому поручено в течение 5 дней определить и передать ГНС размер СМЗ для периода с 1 августа по 31 декабря 2024 года.
  • ГНС опубликует информацию о размере СМЗ на своем официальном сайте.

Усеченный СМЗ — это среднемесячная заработная плата, рассчитанная без учета данных крупных предприятий, где СМЗ превышает установленный уровень более чем на 50 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303318/
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