С начала года Нацбанк скупил на валютном рынке $197,4 миллиона

С начала 2024-го объем чистой покупки валюты Нацбанком Кыргызстана достиг $197,4 миллиона. Об этом сообщила начальник управления коммуникаций и международного сотрудничества Аида Карабаева.

По ее словам, несмотря на недавние ограничения по SWIFT-переводам, ситуация на валютном рынке страны остается относительно стабильной, а с начала года по 27 августа официальный курс доллара снизился на 4,35 процента.

Для сглаживания колебаний обменного курса Национальный банк провел 17 интервенций, из которых 5 — по продаже иностранной валюты на сумму $149,9 миллиона, а 12 — на покупку доллара на сумму $347,35 миллиона.

Аида Карабаева добавила, что финансовый регулятор продолжает использовать инструменты денежно-кредитной политики и следит за ситуацией на внутреннем и внешнем валютных рынках.