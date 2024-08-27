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Экономика

Доллар и рубль дешевеют по отношению к сому, евро начал дорожать

Фото из интернета. Российский рубль на сегодня самая нестабильная валюта, имеющая тренд на понижение курса

За последние сутки официальные курсы доллара, российского рубля и тенге снизились относительно сома. Евро вырос в цене. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 84,97 сома, продают по 85,46 сома. Номинальный курс Нацбанка — 85,21 сома (снижение — 0,15 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 94,27 сома, продают по 95,25 сома. Официальный курс — 95,2733 сома (рост — 0,37 процента).

Российский рубль за последние сутки вновь подешевел. Сегодня в столице его покупают по 0,917 сома, продают по 0,95 сома. Курс НБ КР — 0,928 сома (падение — 0,42 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,1221 сома, продают по 0,1936 сома. Официальный курс — 0,1762 сома (падение — 0,4 процента).

Национальный банк уже дважды в августе выходил на валютный рынок с интервенциями и продал в общем $111,45 миллиона. До этого он несколько месяцев только скупал доллары.

С начала 2024 года Нацбанк провел 16 валютных интервенций. Двенадцать раз покупал валюту, изъяв с рынка $347,35 миллиона. Пять раз доллары он продавал — всего $149,95 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303162/
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