С 15 сентября в КР введут госконтроль за ценами на уголь. Каковы текущие?

Приказом Министерства экономики и коммерции с 15 сентября в Кыргызстане начнет действовать временное государственное регулирование цен на уголь, которое продлится 90 дней.

Оно будет направлено на предотвращение роста стоимости и обеспечение доступности твердого топлива для населения. В этот период установят максимальные цены на уголь, а Служба антимонопольного регулирования усилит контроль за их соблюдением, сообщает пресс-служба Минэконома.

В Антимонополии сообщили о ценах на твердое топливо, добываемое в стране и поставляемое на предприятия топливно-энергетического комплекса. Стоимость, включая НДС и налог на прибыль, установят в соответствии с перечнем, предоставленным ГП «Кыргызкомур».

В ведомстве уточнили, что в августе 2024 года средняя стоимость местного угля по республике составила 5 тысяч 929 сомов за тонну. В Токмаке твердое топливо стоит 5 тысяч 350 сомов, Караколе — 6 тысяч 583, Таласе — 6 тысяч 383, а в Джалал-Абаде — 5 тысяч.

Цены на импортный уголь оказались несколько выше, в среднем по КР он стоит 7 тысяч 491 сом за тонну. В Бишкеке и Токмаке его можно купить за 6 тысяч 300 сомов, Таласе — 8 тысяч 616. Самая высокая цена зафиксирована в Караколе — 8 тысяч 750 сомов за тонну.