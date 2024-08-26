На месторождении Кара-Кече повысили цену на уголь

На месторождении Кара-Кече уголь стали продавать дороже. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

В госпредприятии «Кыргызкомур» информацию подтвердили. По данным его пресс-службы, Антимонополия установила отпускную цену на твердое топливо на местрождении — 2 тысячи 260 сомов.

Напомним, в 2023 году тонну угля на месторождении продавали за 1 тысячу 740 сомов. В итоге топливо подорожало на 20,88 процента.

В пресс-службе «Кыргызкомура» заявили, что прошлогодняя цена угля была убыточной. Себестоимость его добычи, по подсчетам Службы антимонопольного регулирования, составляла 1 тысячу 960 сомов.