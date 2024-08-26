Нацагентство по инвестициям предложило улучшить реализацию ГЧП-проектов

Нацагентство по инвестициям начало обсуждение законопроекта об изменении законодательства, касающегося государственно-частного партнерства в Кыргызстане. Изменения призваны упростить и улучшить процесс реализации проектов ГЧП в стране, сообщили в ведомстве.

В НАИ отмечают, что закон о ГЧП определяет основные положения партнерства, но сегодня ему необходимо дальше развивать правовые условия. По данным ведомства, анализ законодательства показал, что многие его положения отстают от международной практики по привлечению инвестиций и требуют комплексных изменений.

Необходимо добавить такие стадии реализации проектов, как финансовое закрытие, начало проектирования, строительства, эксплуатации и управление, а также передача активов. Кроме того, планируется упростить процесс выбора частных партнеров, ввести упрощенный конкурс для небольших проектов и четко определить обязанности органов, которые организуют эти конкурсы.

Добавим, что по республике реализуют ГЧП-проекты на сумму более $1 миллиарда.