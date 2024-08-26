За полгода в КР насчитывается более 70 проектов ГЧП на сумму более $1 миллиарда

На сегодняшний день в Кыргызстане 42 субъекта предпринимательства реализуют проекты в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) на сумму свыше $500 миллионов. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям.

По информации ведомства, ГЧП-проекты охватывают такие отрасли, как энергетика, здравоохранение, транспорт, образование, муниципальные услуги, сельское хозяйство, спорт и культура.

По данным за первое полугодие 2024 года, в стране насчитывается 70 проектов ГЧП. Объем инвестиций в проектах превышает $1 миллиард. В ведомстве добавили, что с начала года также было подписано 17 новых соглашений с привлечением частных инвесторов.