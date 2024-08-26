20:59
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Экономика

За полгода в КР насчитывается более 70 проектов ГЧП на сумму более $1 миллиарда

На сегодняшний день в Кыргызстане 42 субъекта предпринимательства реализуют проекты в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) на сумму свыше $500 миллионов. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям.

По информации ведомства, ГЧП-проекты охватывают такие отрасли, как энергетика, здравоохранение, транспорт, образование, муниципальные услуги, сельское хозяйство, спорт и культура.

По данным за первое полугодие 2024 года, в стране насчитывается 70 проектов ГЧП. Объем инвестиций в проектах превышает $1 миллиард. В ведомстве добавили, что с начала года также было подписано 17 новых соглашений с привлечением частных инвесторов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303089/
просмотров: 1538
Версия для печати
Материалы по теме
Нацагентство по инвестициям предложило улучшить реализацию ГЧП-проектов
Инвестиционная активность в КР продолжит стимулировать экономический рост — ЕАБР
Иностранные инвесторы вывели рекордную сумму денег из Китая
Подписан Закон «О Национальном инвестиционном фонде Кыргызской Республики»
В Кыргызстане планируется открытие 35 крупных предприятий до конца августа
Для продвижения имиджа. Создано видео об инвестиционных возможностях Кыргызстана
В Кыргызстане планируют построить завод по производству тканей из полиэстера
За шесть месяцев 2024 года Социальный фонд заработал 2,6 миллиарда сомов
Кыргызстан в 2023 году инвестировал в Казахстан $18,4 миллиона
Из стран Центральной Азии в Украину больше всех инвестирует Узбекистан
Популярные новости
Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за&nbsp;переводы Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за переводы
За&nbsp;незаконный ввоз скота из&nbsp;Узбекистана оштрафовали чиновников За незаконный ввоз скота из Узбекистана оштрафовали чиновников
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь. Евро и&nbsp;тенге&nbsp;&mdash; дорожать Доллар и рубль продолжают дешеветь. Евро и тенге — дорожать
Строительство крупной птицефабрики начали в&nbsp;Чуйской области Строительство крупной птицефабрики начали в Чуйской области
Бизнес
КРСУ: динамичное развитие и&nbsp;успехи в&nbsp;современной образовательной среде КРСУ: динамичное развитие и успехи в современной образовательной среде
Оплатите налоги за&nbsp;дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до&nbsp;1&nbsp;сентября! Оплатите налоги за дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до 1 сентября!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
26 августа, понедельник
20:21
В Австралии сотрудникам разрешили игнорировать начальство в нерабочее время В Австралии сотрудникам разрешили игнорировать начальст...
19:49
Минводсельпром: Урожайность картофеля в Кыргызстане выше, чем в 2023 году
19:15
В Кыргызстане проходит рейд «Правопорядок»
18:59
В Аксыйском районе построили логистический склад для хранения ягод и фруктов
18:51
Спустя семь лет Госстрой завершил строительство детского сада в Таласе