В Чуйской области начали строить два рыбоперерабатывающих завода

В Аламединском и Сокулукском районах Чуйской области начали строить два рыбоперерабатывающих завода. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, в селе Ленинском Аламединского района завод строит ООО «Салих ЛТД». Планируется, что предприятие будет производить до 3 тысяч тонн переработанной рыбы и до 8 тысяч килограммов черной осетровой икры. Общая стоимость проекта — $4 миллиона 387 тысяч 460.

Компания также запустила новое производство кормов для рыб мощностью 5 тысяч тонн в год и открыла селекционно-производственное рыбоводство с годовой производительностью 250 тонн товарной рыбы. В селе Константиновка компания открыла форелевое хозяйство мощностью 800 тонн рыбы в год.

В селе Ак-Жол Сокулукского района компания «Вилби» строит цех по переработке рыбы и рыбопродуктов. Стоимость проекта — 134 миллиона 250 тысяч сомов.

В год цех будет производить 1 тысячу тонн охлажденной форели, 1 тысячу тонны замороженной форели, 800 тонн копченой рыбной продукции, 400 тонн сушеной продукции, 1 тысячу тонны малосольной продукции, 1 миллион штук консерв.

По данным министерства, сегодня в стране производят 30 тысяч тонн рыбы в год, но экспортируют только 5 тысяч тонн.