09:03
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Экономика

В Чуйской области начали строить два рыбоперерабатывающих завода

В Аламединском и Сокулукском районах Чуйской области начали строить два рыбоперерабатывающих завода. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, в селе Ленинском Аламединского района завод строит ООО «Салих ЛТД». Планируется, что предприятие будет производить до 3 тысяч тонн переработанной рыбы и до 8 тысяч килограммов черной осетровой икры. Общая стоимость проекта — $4 миллиона 387 тысяч 460.

Компания также запустила новое производство кормов для рыб мощностью 5 тысяч тонн в год и открыла селекционно-производственное рыбоводство с годовой производительностью 250 тонн товарной рыбы. В селе Константиновка компания открыла форелевое хозяйство мощностью 800 тонн рыбы в год.

В селе Ак-Жол Сокулукского района компания «Вилби» строит цех по переработке рыбы и рыбопродуктов. Стоимость проекта — 134 миллиона 250 тысяч сомов.

В год цех будет производить 1 тысячу тонн охлажденной форели, 1 тысячу тонны замороженной форели, 800 тонн копченой рыбной продукции, 400 тонн сушеной продукции, 1 тысячу тонны малосольной продукции, 1 миллион штук консерв.

По данным министерства, сегодня в стране производят 30 тысяч тонн рыбы в год, но экспортируют только 5 тысяч тонн.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302924/
просмотров: 9394
Версия для печати
Материалы по теме
О реализации 100 крупных проектов в Кыргызстане заявил Минводсельпром
Иссык-кульская милиция рассказала, сколько фактов браконьерства выявили за месяц
Из России в Кыргызстан пытались незаконно ввезти 22 тонны замороженной рыбы
Кыргызстанцы не могут купить «Электронный рыболовный билет». Ответ Минсельхоза
За полгода Кыргызстан экспортировал 7,86 процента от произведенной рыбы
На Курпсайском водохранилище создадут центр аквакультуры
За два месяца на Иссык-Куле выявили 11 случаев браконьерства
В Кыргызстане разрабатывают план действий по контролю за болезнями рыб
Из России в Кыргызстан хотели ввезти контрабанду
За пользование водоемами рыбхозы Кыргызстана дают взятку до $10 тысяч — депутат
Популярные новости
Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за&nbsp;переводы Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за переводы
За&nbsp;незаконный ввоз скота из&nbsp;Узбекистана оштрафовали чиновников За незаконный ввоз скота из Узбекистана оштрафовали чиновников
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь. Евро и&nbsp;тенге&nbsp;&mdash; дорожать Доллар и рубль продолжают дешеветь. Евро и тенге — дорожать
Строительство крупной птицефабрики начали в&nbsp;Чуйской области Строительство крупной птицефабрики начали в Чуйской области
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
09:01
За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались 34 женщины За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насили...
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается