Строительство крупной птицефабрики начали в Чуйской области

В Иссык-Атинском районе Чуйской области строится птицефабрика на 450 кур. Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев заложил капсулу, сообщила пресс-служба министерства.

По ее данным, планируемая мощность фабрики составит 400 тысяч яиц в сутки. На ней создадут от 50 до 90 рабочих мест. После завершения строительства она, по прогнозам, должна покрыть 15 процентов спроса на внутреннем рынке.

Полностью строительство фабрики завершат в конце 2026 года, но уже весной 2025-го запустят первые курятники.