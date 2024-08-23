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Экономика

Строительство крупной птицефабрики начали в Чуйской области

В Иссык-Атинском районе Чуйской области строится птицефабрика на 450 кур. Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев заложил капсулу, сообщила пресс-служба министерства.

По ее данным, планируемая мощность фабрики составит 400 тысяч яиц в сутки. На ней создадут от 50 до 90 рабочих мест. После завершения строительства она, по прогнозам, должна покрыть 15 процентов спроса на внутреннем рынке.

Полностью строительство фабрики завершат в конце 2026 года, но уже весной 2025-го запустят первые курятники.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302908/
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