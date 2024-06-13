Еще две компании из Кыргызстана попали в санкционный список США

Еще две компании из Кыргызстана — «Транзит Сервис Бишкек» (ОсОО «ТСБ») и «Нова проект» — попали под санкции Соединенных Штатов Америки. Обновленный список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List) опубликован на сайте Минфина США.

Как указано в электронной базе Минюста КР, ОсОО «ТСБ» зарегистрировано 11 августа 2015 года и прошло перерегистрацию 2 июня 2023-го. Его руководителем является Сергей Викторович Карпук. Фирма занимается оптовой неспециализированной торговлей. Расположена в селе Пригородном Аламединского района.

Вторая компания, включенная в санкционный список, — ОсОО «Нова проект». Она зарегистрирована 9 августа 2022 года. Руководителем является Гульфира Кешафовна Тугушева. Фирма занимается разработкой строительных проектов. Расположена в Бишкеке.

Как сообщает Минфин США, гражданин России Дмитрий Владимирович Алиханов использовал в качестве подставного конечного пользователя компанию «Нова проект», расположенную в Кыргызской Республике, в целях закупки станков для аэрокосмической промышленности России.

Кроме того, Соединенные Штаты обновили списки для российского публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» и включили в них его филиалы в Китае (Пекин), Кыргызстане (Бишкек) и Индии (Нью-Дели).

Отметим, ранее еще шесть предприятий из КР попали в санкционный список американского правительства за сотрудничество с РФ.