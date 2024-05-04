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Экономика
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Еще одна компания из Кыргызстана попала под санкции США

Еще одна компания из Кыргызстана — «ПроффЛаб» — попала под санкции США. Обновленный список опубликован на сайте американского Минфина 1 мая.

По версии Вашингтона, «ПроффЛаб», как и другие подсанкционные предприятия, причастна к производству технологий для российского оборонно-промышленного комплекса. Компания, по данным Министерства финансов, поставляет электронные компоненты предприятиям, находящимся в РФ. В частности, она продавала станки американского производства для тестирования электроники.

«ПроффЛаб» зарегистрирована 17 марта 2022 года, указано в электронной базе Минюста КР. Ее возглавляет Евгений Хомен. Компания занимается оптовыми неспециализированными продажами.

Отметим, ранее еще пять предприятий из Кыргызстана попали в санкционный список американского правительства за сотрудничество с Россией.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293186/
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