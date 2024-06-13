Санкции США. Мосбиржа объявила о приостановлении торгов долларами и евро

США включили Мосбиржу в санкционный список. В связи с этим сегодня, 13 июня, прекращаются торги долларом и евро, сообщает «РБК».

По его данным, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем опциям, за исключением валютных пар с долларом США и евро.

На срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме.

Вчера Министерство финансов США объявило, что планирует расширить перечень российских компаний, которых коснутся вторичные санкции, почти в четыре раза.​​

В Центробанке РФ отметили, что сделки с долларом и евро после санкций США по-прежнему будут совершаться на внебиржевом рынке, а россияне смогут продолжать покупать и продавать эти валюты через российские банки.

Стало известно, что Минфин США разрешил операции с Мосбиржей, входящей в ее группу Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также с Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 13 августа 2024-го, следует из генеральной лицензии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Другая лицензия разрешает до 1 ноября этого года проведение операций с НКЦ, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителями.