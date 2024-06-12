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Экономика
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Список компаний, попавших под вторичные санкции, расширят в четыре раза

Министерство финансов США планирует расширить перечень российских компаний, которых коснутся вторичные санкции, почти в четыре раза — с 1,2 тысячи до 4,5 тысячи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники Financial Times.

Как пишет издание, работающие с ними финансовые организации из третьих стран будут рассматриваться «как работающие напрямую с военно-промышленной базой» России.

Уточняется, что указ о вторичных санкциях подписан в конце 2023 года.

«Изначально он касался 1,2 тысячи организаций, которые, по мнению Вашингтона, являются частью российского оборонного сектора. Теперь это количество превысит 4,5 тысячи и будет включать все подсанкционные российские фирмы, даже если ограничения против них вводились не из-за прямой поддержки боевых действий в Украине. В их числе окажутся «Сбербанк» и ВТБ», — цитирует «Ъ» британскую газету.

Американские чиновники считают, что в результате декабрьского указа банки из третьих государств стали неохотно работать с российскими клиентами.

Financial Times

Ранее Financial Times и Bloomberg уже сообщали, что США усиливают давление на КНР и готовы вводить санкции против местных компаний из-за продолжающегося сотрудничества Пекина и Москвы. Замглавы американского Минфина Уолли Адейемо призвал поставить китайский бизнес перед выбором: либо прекращаются поставки товаров двойного назначения в РФ, либо представители влиятельных деловых кругов КНР лишаются доступа к западным рынкам.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296525/
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