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Экономика

Строительство ГЭС «Бала-Саруу» в Таласе обойдется в 2,8 миллиарда сомов

На строительство ГЭС «Бала-Саруу» в Таласской области Министерство финансов выделило бюджетный кредит в размере 2 миллиардов сомов. Позже у Российско-Кыргызского фонда развития получили дополнительно $10 миллионов (882 миллиона сомов). Об этом в эфире «Биринчи радио» рассказал директор ОАО «Чакан ГЭС» Улан Астаркулов.

По его словам, производственная мощность ГЭС составит 25 мегаватт. Она покроет 60-70 процентов потребности в электроэнергии в Таласской области.

Распоряжение президента о строительстве ГЭС подписано 2 июля 2021 года. ТЭО проекта разработано норвежской компанией. Оборудование импортировано из Австрии, России и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294536/
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