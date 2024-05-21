Российский рубль продолжает дорожать относительно сома

За последние сутки российский рубль вновь подорожал относительно сома, а курс доллара, евро и тенге продолжил снижаться. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар по 88,06-88,3 сома, продают по 88,85-89,6 сома. Номинальный курс Нацбанка — 88,2093 сома (снижение на 0,06 процента).

Евро также немного подешевел. Сегодня его покупают по 95,31-95,5 сома, продают по 96-96,31 сома. Официальный курс — 95,6586 сома (снижение на 0,33 процента).

Российский рубль продолжает дорожать вторую неделю. Сегодня с утра в столице его покупают по 0,961-0,965 сома, продают по 0,975-0,98 сома. Курс Национального банка — 0,97 сома (рост на 0,2 процента).

Курс казахского тенге немного снизился. Его покупают по 0,1371-0,14 сома, продают по 0,201-0,2054 сома. Официальный курс — 0,199 сома (снижение на 0,45 процента).

Нацбанк в мае один раз скупал доллары на валютном рынке. С начала этого года это шестая интервенция по покупке валюты. Всего с начала 2024-го НБ КР изъял с рынка $113 миллионов 350 тысяч.