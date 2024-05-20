Moody’s повысило кредитный рейтинг Кыргызстана

Рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по кредитным рейтингам правительства Кыргызской Республики с негативного на стабильный и подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте на уровне B3.

Как отмечается, изменение прогноза на стабильный отражает оценку Moody’s, согласно которой баланс рисков вернулся к стабильному уровню.

«Экономика и фискальные показатели Кыргызской Республики значительно меньше пострадали от побочных эффектов вторжения России в Украину, чем ожидало Moody’s ранее, несмотря на сохраняющиеся тесные связи экономики страны с российской экономикой. Несмотря на национализацию правительством рудника «Кумтор» в 2022 году, активность и иностранные инвестиции в ключевой горнодобывающий сектор и, в более широком смысле, в другие отрасли, такие как транспорт, останутся устойчивыми, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность», — подчеркивает агентство.

Подтверждение рейтинга республики на уровне B3 отражает оценку Moody’s о том, что фундаментальные основы рейтинга остаются неизменными. Такая оценка по-прежнему отражает небольшой размер экономики страны с низким уровнем дохода и ее подверженность влиянию российской экономики, в частности за счет значительной зависимости от денежных переводов.

«Бремя госдолга остается уязвимым к девальвации национальной валюты, несмотря на его значительное ослабление и рост доли долга, финансируемого из местных источников. Финансирование от партнеров по развитию, которое поддерживает низкие затраты на обслуживание долга, является ключевым фактором поддержки рейтинга. Политические риски и риски внешней уязвимости продолжают способствовать возникновению событийных рисков», — отмечает агентство.

Страновые потолки Кыргызстана в местной и иностранной валюте остались без изменений на уровне B2 и B3 соответственно. Разрыв в одну ступень между потолком в национальной валюте и суверенным рейтингом отражает относительно большое влияние правительства на экономику, непредсказуемость некоторых правительственных решений и нестабильную внутриполитическую обстановку, которая может препятствовать долгосрочному развитию экономики. Разрыв в одну ступень между потолком в иностранной валюте на уровне B3 и потолком в национальной валюте учитывает слабую эффективность политики и высокий внешний долг, а также приверженность властей гибкому обменному курсу и умеренно открытым счетам движения капитала.

«Moody’s ожидает, что экономика Кыргызстана продолжит демонстрировать устойчивость, несмотря на потрясения, вызванные вторжением в Украину, и сохраняющиеся тесные связи республики с российской экономикой. Опасения по поводу показателей золотодобывающего сектора и прямых иностранных инвестиций после национализации рудника «Кумтор» ослабли, и ожидается, что в среднесрочной перспективе потенциальный рост экономики останется на уровне около 4 процентов», — говорится в сообщении.