Предлагается сделать режим Парка высоких технологий бессрочным

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике в первом чтении принял законопроект, которым предлагается введение бессрочного режима Парка высоких технологий. В действующей редакции закона установлено временное ограничение в 15 лет, которое истекает в 2026 году.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что установление определенного срока действия режима будет являться ограничивающим фактором для развития информационно-коммуникационной отрасли. Отмена же срока повысит интерес IT-компаний к Кыргызстану.

Отметим, Парк высоких технологий в Кыргызстане — специальный правовой, налоговый режим, предусматривающий освобождение от налогов и льготы по страховым взносам для экспортно ориентированных IT-компаний.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что сейчас в Парке высоких технологий зарегистрировано более 400 компаний-резидентов, в которых работают более 2,5 тысячи человек. По итогам 2023 года резиденты заработали 7,5 миллиарда сомов. Процентное соотношение их общей выручки к экспорту — 92,4 процента.

IT-услуги и продукты экспортируются в США (36 процентов), Россию (13 процентов), Казахстан (11 процентов), Кипр (11 процентов), Великобританию (4 процента) и другие страны.

Добавим, резиденты Парка высоких технологий освобождены от налога с продаж, на прибыль, на добавленную стоимость. Подоходный налог установлен в 5 процентов. Ставка страховых взносов для работников резидента установлена в 12 процентов от среднемесячной зарплаты по стране.

Благодаря режиму Парка высоких технологий в Кыргызстан привлекли крупные международные IТ-компании:

EPAM Systems, которая имеет более 50 офисов в мире. Доход компании по итогам 2022 года составил $4,825 миллиарда.

Alawar — компания, которая разрабатывает видеоигры. Она продала 1 миллиард копий игры в более чем 100 стран на 10 разных языках.

Kanda Software — американская компания, которая работает более 25 лет на рынке.

«На сегодня в мире нет другого рынка, сравнимого с рынком информационных технологий по скорости и потенциалу роста. Развитые страны, осознавая и предвидя перспективность IT-сектора, предпринимают всевозможные способы его поддержки, но не всем удается достичь серьезных показателей», — говорится в справке-обосновании.