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Экономика

В Кыргызстане собираются создать реестр добросовестных предпринимателей

Кабинет министров страны формирует реестр добросовестных предпринимателей Кыргызстана. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Отбор ведет межведомственная комиссия, образованная министерством. Желающих просят подавать заявки.

Предприниматель, включенный в реестр, имеет следующие привилегии:

  • получает безвозмездное эфирное время на государственных телеканалах КР для медиарекламы;
  • получает налоговые и таможенные услуги вне очереди;
  • бесплатно участвует в международных выставках, ярмарках, форумах от КР;
  • освобождается от проверок на три года со стороны государственных контролирующих органов, за исключением проверок, осуществляемых в соответствии с налоговым законодательством КР, с момента включения в реестр добросовестных предпринимателей КР;
  • получает льготное финансирование в рамках реализации государственных программ кредитования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294051/
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