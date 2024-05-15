В Кыргызстане собираются создать реестр добросовестных предпринимателей

Кабинет министров страны формирует реестр добросовестных предпринимателей Кыргызстана. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.
Отбор ведет межведомственная комиссия, образованная министерством. Желающих просят подавать заявки.
Предприниматель, включенный в реестр, имеет следующие привилегии:
- получает безвозмездное эфирное время на государственных телеканалах КР для медиарекламы;
- получает налоговые и таможенные услуги вне очереди;
- бесплатно участвует в международных выставках, ярмарках, форумах от КР;
- освобождается от проверок на три года со стороны государственных контролирующих органов, за исключением проверок, осуществляемых в соответствии с налоговым законодательством КР, с момента включения в реестр добросовестных предпринимателей КР;
- получает льготное финансирование в рамках реализации государственных программ кредитования.