Доноры и Азиатский банк развития (АБР) договорились о пополнении Азиатского фонда развития (АФР) и Специального фонда технической помощи (TASF) на $5 миллиардов. Обязательство принято во время 57-го годового собрания АБР, сообщил сегодня на пресс-конференции президент АБР Масацугу Асакава.

Азиатский фонд развития пополняется каждые четыре года, и ADF14 — тринадцатое пополнение с момента создания фонда. ADF14 будет поддерживать грантовую деятельность в течение 2025–2028 годов. Нынешнее решение о пополнении фонда на 22 процента превышает предыдущую сумму в $4,1 миллиарда в рамках ADF13.

ADF14 предоставит членам АБР самый большой за всю историю объем грантов Азиатского фонда развития.

Специальный фонд технической помощи будет предоставлять гранты, которые помогут подготовить проекты для наращивания потенциала и предоставлять технические или политические консультации.

«Гранты важны как никогда, поскольку наши самые бедные и наиболее уязвимые члены стремятся обратить вспять недавние неудачи в развитии и принять срочные меры по борьбе с климатическим кризисом. Это замечательное пополнение демонстрирует готовность доноров АФР продолжить партнерство с АБР для решения насущных проблем развития наиболее нуждающихся в этом стран», — сказал президент АБР Масацугу Асакава.

Кыргызстан входит в число основных развивающихся стран, которые станут основными получателями грантов ADF14.

В число стран, которые могут рассчитывать на поддержку, вошли также соседние Таджикистан, Узбекистан и еще более 20 стран.

Приоритет в финансировании будет отдан целевой помощи малым островным развивающимся государствам, которые особенно уязвимы, особенно к изменению климата, и странам, находящимся в нестабильных и затронутых конфликтами ситуациях. АФР также продолжит играть решающую роль в поддержке адаптации к изменению климата и снижению риска стихийных бедствий.

Более $2,5 миллиарда, или 51 процент пополнения, будет профинансировано за счет взносов доноров, включая две новые страны: Армению и Грузию.

Сам АБР значительно увеличит свою долю взноса в ADF14 до $1,6 миллиарда. Остальные $0,9 миллиарда будут включать трансферты из предыдущих циклов пополнения АФР и доходы от инвестиций в ликвидность.

Параллельно АБР намерен предоставить $16,7 миллиарда льготных кредитов с низкими процентными ставками и длительным сроком погашения в рамках ADF14. В целом АБР сможет предоставить более $8 миллиардов в виде грантов и льготных кредитов на каждый доллар донорских взносов.