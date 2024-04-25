Манасбек Самидинов переизбран председателем правления ОАО «МАМ»

Сегодня, 25 апреля, состоялось годовое собрание акционеров ОАО «Международный аэропорт «Манас». На встрече председатель правления Манасбек Самидинов был переизбран на эту должность. Также утвержден новый состав членов правления:

— Манасбек Самидинович Самидинов;

— Мирлан Турдубекович Кубаталиев;

— Адилет Абдымуталипович Малдыбаев;

— Алтынбек Мурадилович Мамбетов;

— Талгат Эрмекович Джапаров;

— Бакытбек Бекбача уулу;

— Аман Махмутович Мамаев.

Акционеры также избрали новый состав совета директоров. Согласно результатам голосования, Талант Жаманаков покинул состав совета директоров. Ранее он занимал позицию председателя. Новым председателем стал Ренат Тулебердиев. В совет также вошли:

— Эльзар Аликович Джунушбаев;

— Мирлан Алиаскарович Конурбаев;

— Жаныбек Махматалиевич Жалалов;

— Сабыркул Абасович Ашимбаев.