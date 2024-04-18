Закрытое акционерное общество «Кумтор Голд Компани» выплатит ОАО «Кыргызалтын» в виде дивидендов $151,3 миллиона, что на $11,3 миллиона больше, чем в 2022-м.

После выплаты «Кумтором» государству дивидендов за прошлый год общая сумма дохода Кыргызстана по акциям золоторудной компании за 2022 и 2023 годы составит $291,3 миллиона.

Отметим, это почти в три раза превысит размер полученных страной дивидендов от канадской Centerra Gold Inc.

С 2010 по 2021 год сумма дивидендов от Centerra составила $101,7 миллиона.