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Экономика

«Кыргызалтын» получит $151,3 миллиона дивидендов от «Кумтора»

Закрытое акционерное общество «Кумтор Голд Компани» выплатит ОАО «Кыргызалтын» в виде дивидендов $151,3 миллиона, что на $11,3 миллиона больше, чем в 2022-м.

После выплаты «Кумтором» государству дивидендов за прошлый год общая сумма дохода Кыргызстана по акциям золоторудной компании за 2022 и 2023 годы составит $291,3 миллиона.

Отметим, это почти в три раза превысит размер полученных страной дивидендов от канадской Centerra Gold Inc.

С 2010 по 2021 год сумма дивидендов от Centerra составила $101,7 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291897/
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