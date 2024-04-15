Цифра дня. 139 тысяч объектов предпринимательства внесено в карту дислокации

Налоговая служба внесла в электронную карту дислокации 139,4 тысячи объектов и субъектов предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В том числе по Бишкеку — 53,5 тысячи объектов и субъектов, Ошу — 12,7 тысячи и по другим регионам — 73,2 тысячи.

Электронная карта дислокации — это электронная база местонахождения субъектов и объектов предпринимательства. Она направлена на совершенствование налогового администрирования, улучшение аналитической работы, а также выявление субъектов, осуществляющих экономическую деятельность без налоговой регистрации и уплаты налогов.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Электронная карта дислокации субъектов предпринимательства» также внедрены сервис «Паспорт налогоплательщика (QR-код)» и автоматизированная система «Электронный рейд».

«Паспорт налогоплательщика (QR-код)» — информационная карта субъекта предпринимательства. Система «Электронный рейд» выполняет функцию по расчету рисков, обработке данных и автоматизации процессов работы инспектора во время налоговых проверок.