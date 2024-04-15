Кабмин создает лизинговую компанию, на которую выделит 1 миллиард сомов

Кабинет министров создает государственную лизинговую компанию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, соответствующий вопрос включен в повестку дня комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша. Депутатов просят дать согласие на выделение 1 миллиарда сомов для новой компании.

Она будет являться дочерней структурой Госбанка развития.

«Гослизинговая компания будет выдавать лизинг на производство и покупку оборудования для производства. Финансирование выдается интересным способом. Планируется, что 100 миллионов сомов пойдет через Минфин. Ему будет принадлежать 10 процентов акций. А еще 900 миллионов будет выделяться через Госбанк развития путем увеличения его уставного капитала», — рассказал Дастан Бекешев.