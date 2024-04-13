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Экономика
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Импорт алюминия, меди и никеля из России попал под санкции США и Британии

Администрация США в координации с британскими властями ввела запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на американское Министерство финансов.

«Сегодня Минфин США в координации с Великобританией ввел две серии мер, нацеленных на сокращение доходов РФ от экспорта алюминия, меди и никеля», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что эти новые меры предусматривают запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Они ограничивают использование алюминия, меди и никеля из России на глобальных биржах металлов и при торговле деривативами.

Минфин США поясняет, что в результате инициативы Вашингтона и Лондона «биржам металлов, таким как London Metal Exchange (LME) и Chicago Mercantile Exchange (CME), будет запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из РФ».

Ограничения коснутся металлов, произведенных после 13 апреля 2024 года.

Кроме того, в министерстве подчеркивают, что в отдельных случаях ввоз партий алюминия, меди и никеля может быть в виде исключения разрешен.

Правительство Великобритании подтвердило, что участвует в данной инициативе.

«London Metal Exchange и Chicago Mercantile Exchange больше не будут торговать новыми партиями алюминия, меди и никеля, произведенных в России», — говорится в релизе британской стороны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291464/
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