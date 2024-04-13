В запасах Национального банка есть 51 тонна золота

Сегодня у Национального банка в запасах 51 тонна золота. Об этом сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар».

По его словам, до 2020-го, за 30 лет независимости, в золотом запасе страны собрали всего 16 тонн золота. За три года показатель вырос на 35 тонн.

«Наши международные резервы сегодня достигли $3 миллиардов 491 миллиона. С момента обретения независимости и до 2020-го они составили всего $2 миллиарда 424 миллиона», — заявил глава государства.

Он отметил, что сегодня команда Нацбанка всего за три года прибавила $1 миллиард 67 миллионов.

«Кроме того, НБ КР снизил уровень инфляции до 5,2 процента. По сравнению с другими странами инфляция в нашей республике сегодня ниже. Это результат правильной политики Национального банка», — считает Садыр Жапаров.