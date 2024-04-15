Итоги марта. ВВП растет, но промышленный сектор Кыргызстана замедляется

Первый квартал 2024 года стал для экономики Кыргызстана успешным. ВВП демонстрирует хороший рост. Но прогнозы мировых финансовых институтов говорят о том, что удержать такую тенденцию до конца года вряд ли получится.

Прогнозы таковы, что по итогам 2024-го рост экономики страны будет в два раза ниже сегодняшних показателей.

Обзор 24.kg делает по официальным данным Нацстаткома. Насколько представленные сведения соответствуют реальному положению дел в республике, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике в Кыргызстане нет.

За счет чего растет ВВП

По итогам марта 2024 года ВВП Кыргызстана составил 248 миллиардов 821,6 миллиона сомов.

За январь — март экономика выросла на 8,8 процента.

«С начала 2024 года экономика растет на 8,3 процента ежемесячно. Структурная адаптация к изменившимся внешним условиям, восстановление внутреннего спроса и инвестиционной активности способствуют подъему экономической активности и экономическому росту», — отметил министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров республика закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

«Рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферы услуг и налогов на продукты. Они по сравнению с 2023-м выросли на 9 процентов. Показатели в сфере услуг увеличились на 8 процентов, товарного производства — на 10,2 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

Промышленный рост замедлился

Промышленный сектор начал 2024 год с высокими показателями. Но в марте рост замедлился почти в половину. Это связано в первую очередь с падением объемов добычи полезных ископаемых.

По итогам марта 2024 года рост объемов промышленного производства составил 4,5 процента.

Нацстатком зафиксировал рост производства:

деревянных и бумажных изделий и полиграфической деятельности (на 37,1 процента);

очищенных нефтепродуктов (на 20,3 процента);

пищевых продуктов (на 17,6 процента);

табачных изделий (на 17,6 процента);

текстильной отрасли (на 12,8 процента);

одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 12,8 процента);

фармацевтической продукции (на 11,6 процента);

резиновых, пластмассовых изделий и стройматериалов (на 4,2 процента).

добыче полезных ископаемых (на 5,2 процента).

Снижение показателей отмечено в:

Чего ждать дальше

Мировые финансовые институты и Национальный банк едины во мнении, что по итогам 2024 года рост экономики будет более скромным. Он вряд ли превысит отметку в 5 процентов.

Рост ВВП Кыргызстана в 2024 году: Всемирный банк прогнозирует — 4 процента;

Национальный банк КР — 3,9 процента;

Азиатский банк развития — 5 процентов.

ВБ считает, что риски финансовой стабильности могут возникнуть в государствах Центральной Азии из-за неразвитости банковских систем и увеличения кредитного риска. При этом отсроченные последствия санкций в ответ на вторжение России в Украину могут привести к увеличению затрат на международные платежные расчеты в Кыргызстане и Таджикистане.

По мнению экспертов АБР, основными факторами роста останутся инвестиции и частное потребление.

На это повлияют высокие доходы населения за счет прогнозируемого замедления инфляции и увеличения денежных переводов. Возможно снижение роста ВВП из-за сокращения прироста в строительстве и сфере услуг. Дефицит счета текущих операций сократится в 2024-2025 годах за счет увеличения экспорта золота и снижения импорта (в том числе из-за снижения реэкспорта).

Промышленный сектор будет оказывать положительное влияние на динамику общего ВВП. Вклад сельского хозяйства и энергосектора в экономический рост будет сдержанным в связи с ожидаемым сезоном маловодья.