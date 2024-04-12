11:56
USD 89.12
EUR 95.72
RUB 0.95
Экономика

АБР прогнозирует рост экономики Кыргызстана на 5 процентов в 2024 году

Азиатский банк развития повысил прогноз роста экономики Кыргызстана в 2024 году до 5 процентов с ожидавшихся ранее 4 процентов. Об этом говорится в обзоре Asian Development Outlook 2024.

Ожидается, что в 2025-м рост ВВП республики составит 4,5 процента.

Основными факторами роста останутся инвестиции и частное потребление. На это повлияют высокие доходы населения за счет прогнозируемого замедления инфляции и увеличения денежных переводов. В АБР прогнозируют снижение темпов роста ВВП из-за сокращения прироста в строительстве и сфере услуг. Дефицит счета текущих операций сократится в 2024-2025 годах за счет увеличения экспорта золота и снижения импорта (в том числе из-за снижения реэкспорта).

При этом инфляция замедлится до 7 процентов в этом году и 6,5 процента — в следующем.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291295/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
АБР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана в 3,8 процента по итогам 2023 года
Растущий импорт Кыргызстана на самом деле реэкспорт товаров в Россию — АБР
В 2023 году инфляция в Кыргызстане составит 12 процентов
Азиатский банк развития прогнозирует замедление темпов роста ВВП Кыргызстана
Инфляция в Кыргызстане будет самой высокой среди стран Центральной Азии
Азиатский банк развития улучшил прогноз по росту ВВП Кыргызстана
Рост экономики Кыргызстана в 2022 году составит 2 процента
В АБР рассказали о влиянии конфликта в Украине на страны Центральной Азии
По итогам 2021 года инфляция в Кыргызстане достигнет 10 процентов
Экономика Кыргызстана восстановится к концу года, но риски остаются — АБР
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
В&nbsp;Кыргызстане резко снизился курс доллара, подешевели евро и&nbsp;рубль В Кыргызстане резко снизился курс доллара, подешевели евро и рубль
Международные резервы Кыргызстана достигли почти $3,5 миллиарда Международные резервы Кыргызстана достигли почти $3,5 миллиарда
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;9&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 апреля
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
Водитель &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; помог беременной женщине избежать родов в&nbsp;автомобиле Водитель «Яндекс Go» помог беременной женщине избежать родов в автомобиле
Сотрудники&nbsp;О! высадили ели и&nbsp;сосны на&nbsp;территории одной из&nbsp;бишкекских школ Сотрудники О! высадили ели и сосны на территории одной из бишкекских школ
Подключайте удобную и&nbsp;простую ККМ &laquo;О!Касса&raquo; Подключайте удобную и простую ККМ «О!Касса»
12 апреля, пятница
11:46
Изнасилование детей. Кого могут осудить пожизненно? Изнасилование детей. Кого могут осудить пожизненно?
11:22
Количество грантовых мест в вузах увеличили до 10 тысяч
11:20
В Кыргызстане начнут демонтировать объекты вдоль республиканских дорог
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 апреля
10:54
Роза Отунбаева проведет переговоры с лидерами «Талибана» в Кабуле