АБР прогнозирует рост экономики Кыргызстана на 5 процентов в 2024 году

Азиатский банк развития повысил прогноз роста экономики Кыргызстана в 2024 году до 5 процентов с ожидавшихся ранее 4 процентов. Об этом говорится в обзоре Asian Development Outlook 2024.

Ожидается, что в 2025-м рост ВВП республики составит 4,5 процента.

Основными факторами роста останутся инвестиции и частное потребление. На это повлияют высокие доходы населения за счет прогнозируемого замедления инфляции и увеличения денежных переводов. В АБР прогнозируют снижение темпов роста ВВП из-за сокращения прироста в строительстве и сфере услуг. Дефицит счета текущих операций сократится в 2024-2025 годах за счет увеличения экспорта золота и снижения импорта (в том числе из-за снижения реэкспорта).

При этом инфляция замедлится до 7 процентов в этом году и 6,5 процента — в следующем.