Совет директоров Всемирного банка одобрил финансирование в $30 миллионов на реализацию проекта развития устойчивых агропродовольственных кластеров в Кыргызстане. Об этом сообщили в представительстве ВБ в КР.

К этой сумме также добавятся $5 миллионов гранта от Глобальной программы по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности (GAFSP). В итоге общий объем финансирования проекта составит $35 миллионов. Они будут направлены на повышение производительности и климатической устойчивости молочных и садоводческих агропродовольственных кластеров в Кыргызстане.

«Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Кыргызстана, поэтому Всемирный банк в своей рамочной программе партнерства со страной на 2024-2028 годы уделяет этому сектору особое внимание наряду с энергетикой и водным хозяйством. Новый проект станет первым шагом в реализации комплексной программы поддержки видения кабинета министров по модернизации, повышению конкурентоспособности и обеспечению устойчивости к изменению климата аграрного сектора», — сказала региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова.

Проект будет предоставлять инвестиционные кредиты для участвующих агропродовольственных кластеров, обучение и наращивание потенциала, совершенствования системы семеноводства, улучшения племенного животноводства и системы управления информацией. Он также будет направлен на повышение адаптации к изменению климата и смягчение его последствий посредством внедрения улучшенных технологий и методов для производителей, переработчиков и государственных служб. Кроме того, он будет способствовать использованию цифровых технологий для доступа к рыночной информации и климатически безопасным технологиям.

Финансирование выделяется из средств Международной ассоциации развития (МАР) — подразделения Всемирного банка по льготному кредитованию — в виде беспроцентного кредита на 12 лет с шестилетним периодом отсрочки выплат. Проект будет реализован до 2029 года Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Министерством финансов.