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Экономика

В Кыргызстане резко снизился курс доллара, подешевели евро и рубль

В Кыргызстане за сутки курс покупки доллара снизился на 20-30 тыйынов, курс продажи у некоторых банков также стал меньше.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 89-89,1 сома, продают по 89,7-89,87 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком на отметке 89,1679 сома (снижение на 0,19 процента).

Евро также немного подешевел. Сегодня его покупают по 96,1-96,5 сома, продают по 97-97,3 сома. Официальный курс составляет 96,4975 сома (снижение на 0,33 процента).

Подешевел и российский рубль. Он по-прежнему остается ниже сома. Курс покупки составляет 0,94-0,955 сома, продажи — 0,97-0,98 сома. Номинальный курс — 0,9651 сома (снижение на 0,25 процента).

Казахский тенге, наоборот, немного подрос. Его покупают по 0,138-0,14 сома, продают по 0,205-0,21 сома при официальном курсе 0,2 сома (рост на 0,05 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291101/
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