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Экономика

Международные резервы Кыргызстана достигли почти $3,5 миллиарда

По итогам марта валовые международные резервы Кыргызстана достигли $3 миллиардов 491,16 миллиона. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Это самый высокий уровень резервов за всю историю НБ КР.

До этого самым рекордным был уровень резервов в феврале 2024 года ($3 миллиарда 323,82 миллиона), сентябре 2021-го ($3 миллиарда 241,14 миллиона) и декабре 2023-го ($3 миллиарда 236,48 миллиона).

В марте текущего года по сравнению с февралем валовые международные резервы выросли на $167,34 миллиона, с начала года — на $254,68 миллиона. В отличие от марта прошлого года, они увеличились на $1 миллиард 1,46 миллиона, или на 40,2 процента.

Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В 2023-м он провел 14 интервенций и продал $655,72 миллиона. В 2024 году НБ КР провел только три интервенции: две по продаже долларов на $31 миллион 850 тысяч и одну по покупке на $9 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291068/
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