Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $18,293 миллиарда с начала 2024-го. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index, пишет газета «Ведомости».

В рейтинг попали 25 российских миллиардеров.

Больше всех с начала года заработал сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — $5,29 миллиарда (его состояние составляет $24,1 миллиарда).

Второе место у основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, его состояние выросло на $3,75 миллиарда — до $24,6 миллиарда. Тройку лидеров замыкает председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. С начала года он заработал $2,91 миллиарда (его состояние — $26,9 миллиарда).

Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов увеличил состояние на $1,79 миллиарда — до $26,2 миллиарда. При этом владелец «Интерроса» Владимир Потанин, находящийся на 51-й строчке рейтинга (выше всех российских миллиардеров), заработал с начала года только $768 миллионов, его состояние составляет $31,8 миллиарда.

Самые большие убытки с начала года понес акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов — $2,8 миллиарда (его состояние оценивают в $18,3 миллиарда). Состояние акционера производителя природного газа «Новатэк» Геннадия Тимченко сократилось на $1,45 миллиарда — до $12,7 миллиарда.

После начала спецоперации России в Украине западные государства ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокие технологии, авиацию, банковскую отрасль и другие. Под персональные ограничения попали российские физические и юридические лица. Все упомянутые бизнесмены находятся под санкциями.