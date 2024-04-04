Цифра дня. 51 миллиард сомов микрокредитов выдали в 2023 году

В 2023 году сумма кредитов, выданных микрокредитными организациями, составила почти 51 миллиард сомов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Число получателей составило около 740 тысяч человек. По сравнению с 2022-м численность населения, охваченного микрокредитованием, увеличилась на 10 процентов, а объем выданных микрокредитов — на 29,5 процента.

Значительные суммы микрокредитов выданы получателям Бишкека (10 миллиардов сомов, или 19,8 процента от общего объема выданных микрокредитов), Ошской (8,5 миллиарда сомов, или 16,7 процента), Чуйской (8,2 миллиарда сомов, или 16 процентов) и Джалал-Абадской (7,8 миллиарда сомов, или 15,5 процента) областей.

Из общего объема выданных в прошлом году микрокредитов 48 процентов заимствовано на потребительские нужды, около 23 процентов направлено на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 12 процентов — в сферы торговли и общественного питания и 5,5 процента — в строительство.