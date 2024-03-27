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Экономика

Dentafill Plus ведет переговоры об открытии производства в Кыргызстане

Сотрудники торгового представительства Кыргызстана в Узбекистане посетили промышленную компанию Dentafill Plus. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Фирма специализируется на производстве фармацевтики: лекарственных препаратов, мазей, медицинских перчаток, растворов для инъекций, инфузионных препаратов и зубных паст. По результатам визита и изучения качества продукции решено рассмотреть возможность открытия производственной линии в КР.

«Мы уверены в высоком потенциале сотрудничества с партнерами из Узбекистана и с нетерпением ожидаем воплощения этой инициативы, которая не только способствует развитию производства фармацевтической продукции, но и созданию новых рабочих мест в Кыргызстане», — отметили в торговом представительстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289985/
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