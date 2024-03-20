Завод «Джунда» в Кара-Балте может производить 850 тысяч тонн топлива

Нефтеперерабатывающий завод «Джунда» готов производить до 850 тысяч тонн топлива ежегодно. Об этом заявил глава Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, мощность предприятия позволяет удовлетворить половину внутреннего спроса на ГСМ.

Канат Эшатов считает, что возобновление работы завода позитивно скажется на стоимости топлива в нашей стране.

Напомним, нефтеперерабатывающий завод «Джунда» простаивает с 2019-го. Ранее представители китайской Шаньсинской угольно-химической индустриальной корпорации выразили намерение приступить ко второму этапу строительства нефтеперерабатывающего завода «Джунда». Они собираются фокусироваться на глубокой переработке нефтепродуктов евростандарта К5 и производстве полипропилена. Планируется, что предприятие могут запустить после модернизации уже в этом году.