С 1 мая тарифы на свет для населения будут составлять 110,8 тыйына

С 1 мая тарифы на электроэнергию для всех конечных потребителей будут скорректированы на фактический уровень инфляции за предыдущий год — увеличение ожидается на 10,8 процента. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В итоге тариф на свет для населения при потреблении до 700 киловатт составит 110,8 тыйына, свыше 700 киловатт — 239,3 тыйына.

На 10,8 процента вырастут тарифы и для остальных категорий потребителей: