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Экономика

Всемирный банк готов выделить $500 миллионов на строительство Камбар-Аты-1

Всемирный банк готов выделить на строительство Камбаратинской ГЭС-1 $500 миллионов. Об этом сегодня в эфире «Биринчи радио» сообщил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

По его словам, ВБ уже выделил средства на актуализацию технико-экономического обоснования по проекту. Оно сделано в 2014 году, поэтому возникла необходимость его обновления.

«Провели конкурс, участвовали 14 компаний, отобрали три. 11 марта 2024 года вскроем финансовые предложения и будет понятно, кто выполнит актуализацию ТЭО. После этого будет известна проектная стоимость строительства Камбар-Аты-1. В 2014 году это было $2,9 миллиарда. Десять лет прошло, все подорожало. Мы примерно расчеты делали. Стоимость проекта составит $4-4,5 миллиарда», — сказал Таалайбек Ибраев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288330/
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