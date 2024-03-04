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Власть

Документы о финансировании строительства Камбаратинской ГЭС-1 ратифицированы

Президент Кыргызской Республики подписал закон о ратификации соглашения о финансировании (техническая помощь для проекта Камбаратинской ГЭС-1) между КР и Международной ассоциацией развития (Всемирный банк). Также ратифицировано грантовое соглашение между Кыргызстаном и МАР.

Законом предусматривается выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации этих документов.

Соглашением о финансировании и грантовым соглашением предусматривается предоставление Кыргызской Республике кредита в размере $3 миллионов и грантовых средств в размере $2 миллионов со стороны Международной ассоциации развития на актуализацию технико-экономического обоснования проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 и проведения оценки его технической осуществимости, повышения экологической и социальной устойчивости, а также укрепления его финансовой и коммерческой базы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288149/
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