Документы о финансировании строительства Камбаратинской ГЭС-1 ратифицированы

Президент Кыргызской Республики подписал закон о ратификации соглашения о финансировании (техническая помощь для проекта Камбаратинской ГЭС-1) между КР и Международной ассоциацией развития (Всемирный банк). Также ратифицировано грантовое соглашение между Кыргызстаном и МАР.

Законом предусматривается выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации этих документов.

Соглашением о финансировании и грантовым соглашением предусматривается предоставление Кыргызской Республике кредита в размере $3 миллионов и грантовых средств в размере $2 миллионов со стороны Международной ассоциации развития на актуализацию технико-экономического обоснования проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 и проведения оценки его технической осуществимости, повышения экологической и социальной устойчивости, а также укрепления его финансовой и коммерческой базы.