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Экономика

Кыргызстан стал частью кампании Ring the Bell for Gender Equality — 2024

Кыргызская фондовая биржа (КФБ) провела ежегодную церемонию открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality — 2024.

Мероприятие прошло совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Структурой «ООН-женщины» в Кыргызстане в рамках инициативы ООН «Устойчивые фондовые биржи» (UN SSE). В этом году тема дискуссий была «Инвестиции в женщин: ускорение экономического прогресса в Кыргызстане».

Мероприятие является глобальным событием, подчеркивающим ключевую роль частного сектора в продвижении гендерного равноправия для достижения целей в области устойчивого развития. Впервые серия ежегодных мероприятий Ring the Bell for Gender Equality началась в 2015 году с участием семи бирж.

«Цель церемонии привлечь внимание к вопросам гендерного равноправия, создать эффективную диалоговую площадку для обсуждения участия женщин во всех сферах экономики. Мы рады, что КФБ стала частью всемирной инициативы», — отметил президент Кыргызской фондовой биржи Медет Назаралиев.

В 2023 году в мероприятиях Ring the Bell for Gender Equality участвовали 123 биржи из 117 стран мира.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288222/
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