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Экономика

Россия на полгода введет запрет на экспорт бензина

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода, который начнет действовать с 1 марта 2024 года. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

Кроме того, по их информации, было решено увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16 процентов. Временный запрет на экспорт не будет касаться согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

С предложением о введении временного запрета на экспорт бензина к председателю правительства обращался вице-премьер Александр Новак. В письме от 21 февраля он подчеркивал, что на внутреннем рынке в ближайшее время наступит сезон повышенного спроса на топливо, связанный с периодом весенних полевых работ, плановым ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах, а также с летними отпусками.

«В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», — привело издание слова Александра Новака, который аргументировал это данными мониторинга стоимости на топливном рынке.

Биржевые цены на бензин Аи-92, Аи-95 и летнее дизельное топливо с начала 2024 года увеличились на 8-23 процента. При этом в оптовом звене темпы роста стоимости бензина были ниже — 1,6-6 процентов, в то время как дизель падал в цене. В рознице стоимость Аи-92 и Аи-95 уменьшилась на 2 и 1 копейку за литр соответственно, а летний дизель подешевел на 0,1 процента, или 7 копеек, за литр. Цена зимнего зафиксировалась на прежнем уровне.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287689/
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