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Экономика

За две недели в Кыргызстане немного подорожал бензин

За две недели февраля в Кыргызстане немного выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Нацстаткома.

Стоимость бензина Аи-92 выросла на 39 тыйынов — с 61,82 до 62,21 сома в среднем по стране. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го цена выросла на 8,83 сома.

Аи-95 подорожал совсем немного (на 18 тыйынов) — с 68,99 до 69,17 сома. В отличие от прошлого года, его стоимость выросла на 9,38 сома.

Цены на дизельное топливо остаются стабильными — 70,79 сома за литр. Это на 3,72 сома меньше, чем в 2023-м.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287348/
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