Цифра дня. 1,8 тысячи человек легализовали свое имущество

На сегодня в рамках кампании по легализации имущества специальные декларации сдали 1,8 тысячи человек. Об этом 24.kg сообщил начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Кубанычбек Ысабеков со ссылкой на данные Министерства юстиции.

В том числе 70 человек уплатили декларационный платеж в 1 миллион сомов, потому что стоимость их имущества превысила 100 миллионов сомов.

Ранее президент Садыр Жапаров заявил, что легализовал свое здание стоимостью $200 миллионов. В интервью журналистам «Азаттык» министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев сообщил, что после этого легализовались более 900 человек.

«На какую сумму легализовано имущество, мы не можем сказать, потому что это полностью анонимно. Декларант сдает спецдекларацию в единственном экземпляре, которая остается у него. Мы можем только констатировать количество и тех, у кого стоимость имущества свыше 100 миллионов сомов», — сказал Кубанычбек Ысабеков.