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Власть

Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он легализовал

Президент Кыргызстана выступил с обращением по легализации имущества. Садыр Жапаров рассказал о своем опыте на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в прошлом году принят закон о легализации доходов. Это сделано, чтобы обеспеченные граждане страны не хранили свои капиталы за рубежом, а привозили их в КР. Не прятали свои наличные деньги в иностранных банках, а переводили их в республику и размещали в отечественных банках, чтобы эти средства были использованы на благо нашей экономики.

Закон будет действовать до 1 июля 2024 года. Затем он теряет свою силу.

«Не секрет, что все мы (не простые граждане, а предприниматели выше среднего бизнеса) оформляли свое имущество на чужое имя. Кроме того, богатейшие граждане нашей страны все еще хранят свои миллиарды в зарубежных банках. У нас много таких богатых людей. Ответ на вопрос, почему они скрывают свое богатство за границей, прост. До сих пор источник происхождения больших денег и сумма выплаченных налогов с этих средств порождали много вопросов», — отметил глава государства.

Он также еще раз обратил внимание на то, что сейчас законом создана возможность легализации, чтобы такой проблемы не возникало.

Садыр Жапаров рассказал, какое имущество он легализовал и какую сумму уплатил в бюджет.

В 2005-м в Жогорку Кенеш он пришел народным избранником из бизнес-среды. Президент опубликовал фото здания по адресу: город Бишкек, улица Ибраимова, 96. Садыр Жапаров рассказал, что его начали строить в 2005 году и закончили в 2010-м. После апрельской революции его использовали как штаб партии «Ата-Журт».

Facebook
Фото Facebook. Это здание принадлежит Садыру Жапарову, и он его легализовал

«Позже нас преследовали за то, что мы были в оппозиции, и до 2020 года это здание не функционировало в полной мере. Но, несмотря на это, мы исправно платили налоги на землю и здание. В 2020-м я использовал его как штаб во время выборов президента. С тех пор оно начало работать в полной мере. Конечно, как я уже говорил выше, мои здания раньше были оформлены на других людей. Сейчас я зарегистрировал их на основании закона о легализации. Я хотел показать пример и первым узаконил свое имущество», — написал глава государства.

Короче говоря, стоимость моего имущества составляет около $20 миллионов. За легализацию я оплатил государству миллион сомов. Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки.

Садыр Жапаров 

«Теперь я хочу обратиться к нашим обеспеченным гражданам. Воспользуйтесь этим законом, зарегистрируйте, легализуйте свою собственность и переведите все деньги, которые вы храните в иностранных банках, в наши банки. На основании этого закона государство гарантирует 100-процентную сохранность вашего капитала. Пусть ваши средства работают на благо нашей республики. В этом выгода для государства. Другой цели нет. Вопросов к вам не будет. Отныне мы будем использовать все ресурсы государства для создания идеальных условий для бизнес-среды и иностранных инвесторов», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286846/
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