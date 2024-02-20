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Экономика

Драйвером экономики Кыргызстана выступает внутренний рост

Сильный внутренний спрос продолжил выполнять роль ключевого драйвера экономики Кыргызстана. Об этом говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

ЕАБР отмечает, что инвестиции в КР выросли на 27,7 процента, объем оптовой и розничной торговли — на 22,8 процента, услуги гостиниц и ресторанов — на 15,2 процента. Дополнительный импульс экономика получила благодаря увеличению выпуска основных металлов (+35,3 процента).

«Полагаем, что внутренний спрос будет ослабевать на фоне сдерживающих условий денежно-кредитной политики и прогнозируемого профицита государственного бюджета. По нашим оценкам, ВВП вырастет на 4,5 процента в 2024 году», — прокомментировали в банке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287111/
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