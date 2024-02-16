Торговля Кыргызстана. Продаем в основном золото, а покупаем автомобили из Китая

Национальный статистический комитет представил данные по внешней торговле Кыргызстана по итогам прошлого года. Кардинально ситуация не изменилась. Мы по-прежнему продолжаем импортировать почти все товары.

По итогам 2023-го объем ввоза товаров превысил показатели их вывоза почти в 3,7 раза.

КР понемногу наращивает объемы экспортных поставок. Но вместе с этим растет и импорт. Отличительной особенностью прошлого года является высокий экспорт золота. Кроме того, республика значительно нарастила как импорт, так и экспорт легковых автомобилей.

Как торговал Кыргызстан

По итогам 2023-го внешнеторговый оборот Кыргызстана достиг $15 миллиардов 660,9 миллиона, что на 29,9 процента выше показателя 2022 года. Экспорт — $3 миллиарда 308,9 миллиона (рост на 46,8 процента), импорт — $12 миллиардов 352 миллиона (рост на 26 процентов).

С государствами ЕАЭС страна наторговала на $4 миллиарда 357,3 миллиона.

Экспорт держится на золоте

Всего в 2023-м КР продала более 20 тонн драгоценного металла.

Данные показывают, что основу экспорта Кыргызстана составляет золото. По итогам прошлого года — 38,8 процента от общего объема вывоза товаров.

Остальные самые популярные пункты экспорта выглядят вполне традиционными для нашей республики: руды и концентраты драгоценных металлов, нефтепродукты, легковые автомобили, медные отходы и лом. Но абсолютно неожиданно в списке оказались... посудомоечные машины. Отметим, эта позиция два года остается в десятке самых популярных по поставкам в другие страны.

По итогам 2023 года Кыргызстан экспортировал 8,8 миллиона посудомоечных машин на $58,4 миллиона. Получается, каждая посудомойка стоила всего $6,6. Что это за аппарат такой, остается только догадываться.

Экспорт держится на золоте

Среди экспортных товаров удивление вызывают не только посудомойки. Например, мы наторговали швейными машинами на $5,5 миллиона, стиральными машинами — на $2,5 миллиона, пылесосами — на $1,4 миллиона.

Есть и крайне необычные позиции. Не знаем, где у нас такое производят, но Кыргызстан продал в прошлом году 1,8 тонны колоколов и гонгов на $8,3 тысячи. Не менее необычно выглядят поставки микрофонов и громкоговорителей на $94,4 тысячи, продажи на $17 тысяч слоновой кости или ложек, вилок и половников на $9,1 тысячи.

Среди стран, куда мы экспортировали продукцию, числятся и довольно неожиданные — Куба, Марокко, Конго, Новая Зеландия, Камбоджа, Колумбия.

Покупаем легковушки и посудомойки

Поставки машин из Китая за прошлый год выросли почти в 45 раз по сравнению с 2022-м.

Абсолютное лидерство в импорте по итогам 2023-го приходится на легковые автомобили — почти четверть всего объема. Их завезли 184,7 тысячи штук на $2,7 миллиарда. Примерно половину из них поставили из КНР.

Оттуда поставили 79,1 тысячи автомашин на $1 миллиард 197,3 миллиона. Еще 50,3 тысячи легковушек на $434,8 миллиона завезено из Южной Кореи. Почему так произошло? Резкому росту импорта авто способствовало обнуление таможенных пошлин Евразийского экономического союза на ввоз электромобилей из третьих стран. Способствовала этому и возможность дальнейшей поставки машин в Россию. Правда, совсем скоро эта история закончится. За ввоз автомобилей в РФ придется доплачивать.

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На втором месте по объемам импорта посудомоечные машины. Такая история наблюдается второй год подряд. Ранее они не пользовались в республике такой популярностью. За январь — ноябрь 2023-го Кыргызстан ввез 119,8 тысячи тонн посудомоек, примерно по $8,5 тысячи за тонну.

Остальные позиции из числа самых ввозимых вполне ожидаемы: нефтепродукты, лекарства, трикотажные полотна, бензин. Но и здесь представленные данные не позволяют понять, какие товары остались в стране для внутреннего пользования, а какие являются частью реэкспорта.

Мы как-то привыкли, что Кыргызстан закупает практически все товары, которые есть на внешнем рынке. Иногда складывается впечатление, что сами мы ничего произвести и не можем. Но в структуре импорта есть позиции, глядя на которые возникает только вопрос: «Зачем мы это покупаем в таком количестве?»

Например, в 2023-м закупили 50,3 тонны колоколов и гонгов на $118,5 тысячи или географических карт на $16,2 тысячи. Еще мы очень любим готовые супы и бульоны. Их ввезли на $908,1 тысячи.

Всего в прошлом году КР импортировала товары из 153 стран.

Почти половину всех товаров мы завозим из Китая. На втором месте Россия. Дальше — ближайшие соседи. Турция, США и Южная Корея в списке из-за роста импорта автомобилей

Но Кыргызстан закупается и в экзотических государствах — например, Коморские или Виргинские острова, Панама, Андорра или Мали.