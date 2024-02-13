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Экономика

Гольф-клуб на Иссык-Куле. Как будет выглядеть объект

Площадку под строительство гольф-клуба на Иссык-Куле начали готовить еще в феврале 2023 года. Об этом сообщил сайт строительной компании SK Development.

Отмечается, что к реализации проекта компания приступила в сентябре 2022 года. Объект расположен на северном побережье озера Иссык-Куль, близ села Кош-Кол.

«Первый этап в реализации проекта — строительство гольф-поля. 65 гектаров — площадь, отведенная под строительство 18-луночного чемпионского гольф-поля и всех объектов инфраструктуры клуба. Локация и рельеф-участка вдохновили архитекторов к проектированию поля Links», — говорится в сообщении.

У будущего гольф-клуба есть свой сайт. Указано, что концепция проекта предусматривает клубный формат. Он обеспечит жильцам дополнительную приватность, привилегии и доступ к высококлассному сервису.

Территория курорта составит 104 гектара. Из них 68,5 гектара пойдут под поля для гольфа. Планируется, что построят более 1,5 тысячи апартаментов в гостевых домах. На сайте можно даже записаться на экскурсию по объекту.

Однако указано, что курорт будет расположен не в самом селе Кош-Кол, а рядом с ним.

Ранее стало известно, что кабинет министров принял постановление о трансформации 23,5 гектара государственных земель Балыкчинского лесного хозяйства под строительство гольф-курорта.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286608/
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