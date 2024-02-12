20:32
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Экономика

Кыргызстан заинтересовал опыт Беларуси в сфере антимонопольного регулирования

Кыргызстан заинтересован в обмене опытом с Беларусью в сфере антимонопольного регулирования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР Гульшат Асылбаева.

Издание напоминает, что в 2019 году подписан меморандум о взаимодействии между МАРТ Беларуси и Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана, в рамках которого у стран предусмотрены рабочие встречи, видеоконференции, обмен опытом. Упор сделан на практику и применение конкурентного права, поскольку в доказательной части механизмы у стран разные.

«Сегодня будем обсуждать вопросы по антимонопольному законодательству, порядок рассмотрения антимонопольных дел, практику предупреждения, ограничений и пресечений монополистической деятельности. Также нам интересны вопросы ценовой политики и референтного ценообразования, контроль за соблюдением законодательства в области ценообразования, социальной сферы, включая регулирование цен на лекарственные средства и регулирование госзакупок. В целом объем предстоящих к обсуждению вопросов у нас довольно большой», — сказала Гульшат Асылбаева.

Кыргызстану также интересен опыт регулирования цен на социально значимые товары. «У вас эта практика на хорошем уровне. В Беларуси налажен плотный диалог между МАРТ, потребителями и торговыми сетями. Немаловажно, что политика в области ценообразования и контроля по выявлению монополистических действий у Беларуси и Кыргызстана практически аналогичная. Думаю, что мы будем еще больше взаимодействовать с вашей страной», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286551/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
В Службе антимонопольного регулирования Кыргызстана новый глава
Госантимонополия просит розничных торговцев пересмотреть цены на сахар
Госантимонополия установила для фермеров цены на пшеницу
Антимонополия отреагировала на ситуацию с повышением цен на мясо в Баткене
Цены улетели в стратосферу, и как Антимонопольная служба пытается их сдержать
Снижение цен на молоко. Антимонопольщики прокомментировали акцию фермеров
Цифра дня. 2,8 миллиона сомов возвратили потребителям после жалоб
С начала года бензин подешевел на 5 сомов, и цена будет понижаться
Антимонопольная служба приступила к регулировке цен на уголь
В Жогорку Кенеше предлагают оптимизировать Антимонопольную службу
Популярные новости
За&nbsp;месяц в&nbsp;Кыргызстане подешевели все виды топлива За месяц в Кыргызстане подешевели все виды топлива
Международные резервы Кыргызстана достигли рекордной отметки в&nbsp;$3,3 миллиарда Международные резервы Кыргызстана достигли рекордной отметки в $3,3 миллиарда
Китай хочет наращивать поставки подержанных автомобилей в&nbsp;Центральную Азию Китай хочет наращивать поставки подержанных автомобилей в Центральную Азию
Сотрудники ЗАО &laquo;Кум-Шагыл&raquo; обратились к&nbsp;президенту Сотрудники ЗАО «Кум-Шагыл» обратились к президенту
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
12 февраля, понедельник
20:29
Модернизация инфекционки в Бишкеке. Какие работы выполнят за счет кредита Кореи Модернизация инфекционки в Бишкеке. Какие работы выполн...
20:03
Кыргызстан заинтересовал опыт Беларуси в сфере антимонопольного регулирования
19:30
За что оштрафовали стройкомпанию и кому отключат свет. Что происходит в Бишкеке
19:00
Цифра дня. 127 тысяч виртуальных складов предпринимателей есть в Кыргызстане
18:46
Решение принято. Землю в Кош-Коле трансформируют и отдадут под гольф-клуб