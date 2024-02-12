Кыргызстан заинтересовал опыт Беларуси в сфере антимонопольного регулирования

Кыргызстан заинтересован в обмене опытом с Беларусью в сфере антимонопольного регулирования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР Гульшат Асылбаева.

Издание напоминает, что в 2019 году подписан меморандум о взаимодействии между МАРТ Беларуси и Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана, в рамках которого у стран предусмотрены рабочие встречи, видеоконференции, обмен опытом. Упор сделан на практику и применение конкурентного права, поскольку в доказательной части механизмы у стран разные.

«Сегодня будем обсуждать вопросы по антимонопольному законодательству, порядок рассмотрения антимонопольных дел, практику предупреждения, ограничений и пресечений монополистической деятельности. Также нам интересны вопросы ценовой политики и референтного ценообразования, контроль за соблюдением законодательства в области ценообразования, социальной сферы, включая регулирование цен на лекарственные средства и регулирование госзакупок. В целом объем предстоящих к обсуждению вопросов у нас довольно большой», — сказала Гульшат Асылбаева.

Кыргызстану также интересен опыт регулирования цен на социально значимые товары. «У вас эта практика на хорошем уровне. В Беларуси налажен плотный диалог между МАРТ, потребителями и торговыми сетями. Немаловажно, что политика в области ценообразования и контроля по выявлению монополистических действий у Беларуси и Кыргызстана практически аналогичная. Думаю, что мы будем еще больше взаимодействовать с вашей страной», — добавила она.