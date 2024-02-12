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Экономика

Цифра дня. 127 тысяч виртуальных складов предпринимателей есть в Кыргызстане

Активно работает более 127 тысяч виртуальных складов предпринимателей. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

На сегодня в информационной системе ГНС зарегистрировано 111 тысяч 449 предпринимателей, применяющих электронные товаротранспортные накладные. Через систему ЭТТН они создали 15,7 миллиона электронных документов, из них документов реализации — 12,5 миллиона, списания — 1,2 миллиона, перемещения — 751,9 тысячи, оприходования — 1,2 миллиона.

В каталоге товаров ЭТТН зарегистрировано 2,3 миллиона уникальных видов товаров.

Напомним, с мая 2022 года ЭТТН применяют налогоплательщики, осуществляющие оборот нефти и нефтепродуктов и товаров, с июля 2022-го — налогоплательщики, занимающиеся оборотом товаров, включенных в перечень, утвержденный Евразийской экономической комиссией, с января 2023 года — субъекты, осуществляющие оборот товаров.

  • Электронная товаротранспортная накладная — электронный документ, содержащий информацию о товаре, отправителе, получателе, транспортном средстве и другие данные.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286528/
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