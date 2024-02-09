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Экономика

Параллельный импорт авто в Россию из других стран ЕАЭС запретят

С апреля страны Евразийского экономического союза начнут применять единую систему управления рисками (СУР), цель которой — очистить серый импорт. Об этом сообщают российские СМИ.

В деловом издании «Ведомости» прокомментировали этот документ и посчитали, что импортные автомобили могут вырасти в цене из-за того, что фискальные службы более пристально отнесутся к происхождению ввозимых автомобилей, проследят всю цепочку от производителя до продавца и в итоге покупателя.

«Если в системе не прослеживается происхождение автомобиля (место производства, точка ввоза в ЕАЭС), значит его ввезли либо без уплаты таможенных платежей, либо с недоплатой. Если автомобиль на территорию ЕАЭС ввозило через границу Кыргызстана юридическое лицо, автомобиль был растаможен по льготной ставке, а затем оказался в собственности физического лица в России, значит явно прослеживается схема с недоплатой таможенных платежей», — приводит пример действия СУР автоблогер Максим Кадаков.

Российский эксперт напоминает, что инициатором внедрения СУР была именно Россия. На страны ЕАЭС в 2023 году приходилось до 20 процентов всего импорта новых легковых автомобилей в РФ. Для жителей Кыргызстана, доля которой составила в импорте 6 процентов (доля Беларуси всего 2 процента), перегон авто из Европы — успешный бизнес в условиях санкций. Но прослеживаются различные серые схемы, как в приведенном примере, и российская казна недополучает налоги.

«Если через Кыргызстан ввозят новый Land Cruiser с заявленной таможенной стоимостью $20 тысяч, то очевидно, что платится резко заниженная таможенная пошлина. Но на этом живут сопредельные республики. Хорошо всем: поставщикам, таможенникам, перепродавцам, перегонщикам, логистам. И местной казне хорошо, поскольку деньги остаются в местном бюджете», — отмечает Кадаков.

Логично, что прозрачность импорта уберет с рынка серых дельцов и заставит покупателей задуматься, что к ним могут прийти госорганы и потребовать возврата упущенной выгоды. Документ предусматривает, что таможенные органы смогут доначислять таможенные пошлины для автомобилей, ввезенных из третьих стран с использованием льгот.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286382/
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