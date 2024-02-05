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Экономика
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Минэнерго разрабатывает новую тарифную политику на электричество и тепло

В Кыргызстане пересмотрят тариф на электрическую и тепловую энергии. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

По его словам, в ближайшее время будет разработана новая тарифная политика.

«Действующий тарифный план отстал и остался в предыдущих годах. Мы это берем во внимание. Поэтому необходимо пересмотреть тарифную политику. В ближайшее время внесем изменения», — сказал замминистра.

Он отметил, что большие элитные дома будут получать энергию по себестоимости, а для малоимущих и социально уязвимых слоев населения тариф установят по нормам социальной защиты.

«Я не говорю, что мы сейчас введем новый тариф, но он находится на стадии разработки. Новая тарифная политика должна быть гибкой. Так как электроэнергия в вечернее время может стать дорогой, ночью — дешевле. Тарифную политику обязательно надо менять. Это приведет к хорошему. Как говорят: за комфорт надо платить», — подчеркнул Таалайбек Байгазиев.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285947/
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